Динамо Киев помогло украинским пограничникам, передав специальный транспорт

В День Защитников Украины, 14 октября, Динамо помогло украинским пограничникам.

Представители украинского клуба передали одной из пограничных частей катер на воздушной подушке.

Делегацию киевлян составили первый вице-президент клуба Виталий Сивков, голкиперы Георгий Бущан и Валентин Моргун и нападающий Владислав Супряга. Символично, что катер сразу было решено назвать "Динамовец".

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"Хочу поздравить всех защитников и защитниц нашей страны. Очень рад, что от клуба мы подарили пограничникам этот катер, который будет помогать им защищать нашу страну, в частности, государственные границы. После 24 февраля в жизни каждого из нас все перевернулось. На футбольном поле мы выполняем свою работу, а за его пределами, как и все украинцы, читаем, смотрим новости и переживаем", - сказал Бущан во время передачи катера.

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