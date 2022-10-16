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Судаков и Траоре - в основе на матч с Динамо

Донецький Шахтар визначився із складом на "класичні".
Сегодня, 16:52
Лассина Траоре
Лассина Траоре
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В рамках седьмого тура УПЛ Шахтер в номинально домашнем матче встретится с киевским Динамо.

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич определился со стартовым составом на матч.

Хорватский специалист не сделал ни единого изменения в основе в сравнении с игрой против Реала.

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Шахтер: Трубин - Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко - , Судаков, Степаненко, Бондаренко - Зубков, Траоре, Мудрик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина шахтер - динамо
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