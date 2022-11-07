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Срна выпустил автобиографию, средства с которой пойдут на помощь детям в Украине

Хорватский специалист намерен помочь украинцам, которые пострадали в войне с РФ.
Сегодня, 11:01
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк
Дарио Срна / ФК Шахтер Донецк

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна выпустил собственную автобиографию.

Хорват назвал книгу: "Почему тебя зовут Срна?". Книга издана исключительно на хорватском языке, но со временем будет переведена на украинский.

Стоит отметить, что все доходы с продаж Дарио направит в поддержку детей в Украине, оставшихся без родителей из-за войны.

Ранее стало известно, сколько Шахтер заработал за выступление в Лиге чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарио Срна

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