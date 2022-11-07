Срна выпустил автобиографию, средства с которой пойдут на помощь детям в Украине
Хорватский специалист намерен помочь украинцам, которые пострадали в войне с РФ.
Директор Шахтера по футболу Дарио Срна выпустил собственную автобиографию.
Хорват назвал книгу: "Почему тебя зовут Срна?". Книга издана исключительно на хорватском языке, но со временем будет переведена на украинский.
Стоит отметить, что все доходы с продаж Дарио направит в поддержку детей в Украине, оставшихся без родителей из-за войны.
Ранее стало известно, сколько Шахтер заработал за выступление в Лиге чемпионов.