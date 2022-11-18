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Заря неожиданно разгромила Александрию всего за 15 минут

Неожиданный исход матча.
Сегодня, 15:30
Заря - Александрия / УПЛ
Заря - Александрия / УПЛ

18 ноября на стадионе имени Валерия Лобановского в рамках 14-го тура УПЛ прошел матч между Зарей и Александрией. Встреча завершилась полным разгромом со счетом 4:1.

Первый тайм прошел под доминирование команды ван Леувена, но болельщикам пришлось ждать голов до 62 минуты. Бутко переиграл Билыка и забил первый мяч в матче практически в пустые ворота.

Уже через шесть минут Булец удвоил преимущество красивым голом под перекладину ворот. Завершили разгром Александрии голы Бутко и Антюха.

Сергей Рыбалка забил гол престижа за 12 минут до конца матча.

Заря – Александрия – 4:1

Голы: Бутко (62, 70), Булеца (68), Антюх (75) – Рыбалка (78)

Желтые карточки: Кирюханцев (50), Батагов (59) – Дьячук (89)

Заря: Мацапура, Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Бражко, Антюх (Нагнойный, 81), Булеца (Алефиренко, 81), Кирюханцев (Вантух, 67), Мишнев (Русин, 67).

Александрия: Билык, Бабогло, Мирошниченко, Цуриков, Рыбалко, Бондаренко (Дячук, 85), Дришлюк (В.Волошин, 69), Третьяков (Копина, 80), Кожушко (Шулянский, 80), Костышин (Ковалец, 80), .

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Заря Луганск

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