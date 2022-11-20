Украина U-19 вышла в элит-раунд отбора ЧЕ-2023, благодаря разгромной победе над Кипром

Юношеская сборная после двух матчей гарантировала себе продолжение борьбы за участие на турнире.

В воскресенье, 20 ноября, в рамках второго тура группового этапа квалификации юношеского чемпионата Европы сборная Украины разгромила сверстников с Кипра со счетом 4:1.

Уже на 12-й минуте Иван Варфоломеев реализовал пенальти, выведя украинскую сборную вперед. Однако всего через восемь минут киприоты сравняли счет.

После перерыва Антон Царенко спустя девять минут после своего появления на поле вновь подарил команде Сергея Нагорняка преимущество, после чего практически сразу же оформил дубль. За десять минут до конца Олег Федор установил окончательный счет поединка.

После двух туров украинские юноши идут на первом месте своей группы, имея в активе шесть очков. Напомним, что в первой встрече Украина минимально обыграла Косово.

Это позволило им гарантировать себе место в элит-раунде отбора. В последней игре наша сборная встретится со Швецией. Матч пройдет 23 ноября.

Украина (U-19) - Кипр (U-19) 4:1

Голі: Варфоломеев, 12 (пен.), Царенко, 67, 69, Федор, 79 — Савва, 20.

Украина (U-19): Герета, Китела, Удод, Слюбик, Булеза, Федор (Харабара, 85), Варфоломеев, Ярмолюк (Семенец, 90+2), Лосенко (Царенко, 58), Горбач (Пастух, 85), Ющенко (Пушкарев, 58).

Кипр (U-19): Стилианидис, Венизелу, Каяфас, Эвангелу, Фенеридис (Джиама, 63), Цуцуки (Атанасиу, 71), Вронтис, Асименос (Дейфер, 71), Зинонос (Кириакидис, 71), Савва, Георгиу (Спиридакис, 75).

Предупреждения: Удод, Харабара — Савва, Вронтис, Кириакидис, Спиридакис.