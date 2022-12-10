Скалони раскритиковал сборную Нидерландов за игру в матче с Аргентиной

В рамках 1/4 финала чемпионата мира сборная Аргентины обыграла в серии пенальти национальную команду Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

Главный тренер аргентинской команды Лионель Скалони подвел итоги противостояния. По словам специалиста, он возмущен тем, как играла сборная Нидерландов.

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"Они играли не так, как я ожидал. Но каждая команда, каждый тренер сами решают, как играть.

Не буду говорить об их футбольной философии, но, по правде говоря, во втором тайме игра была некрасивой. У нас не было моментов, игра часто прерывалась, но им позволено играть так, как они хотят", - приводит слова Скалони The Guardian.

Напомним, в 1/2 финала чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии. Матч пройдет 13 декабря.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Нидерланды - Аргентина.