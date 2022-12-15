iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ребров: С удовольствием поработаю в Украине, если будет такая возможность

Украинский специалист не стал отрицать возможности вернуться в Динамо или возглавить сборную Украины.
Сегодня, 19:53
Сергей Ребров
Сергей Ребров

Контракт Александра Петракова с УАФ подойдет к своему завершению в конце 2022 года и пока что остается неизвестным, продолжит ли тренер работу со сборной Украины или же будет найден другой человек для этой должности.

Достаточно долгое время главным кандидатом на пост тренера "желто-синих" называют нынешнего тренера Аль-Айна Сергея Реброва. В интервью для своей жены Анны он прокомментировал возможность возглавить не только сборную, но и Динамо.

"Все возможно. Мой контракт заканчивается в июне, потом я готов. Как я сказал, я готов работать в Украине и с удовольствием буду это делать", - сказал Сергей Станиславович.

"(Насчет сборной Украины) тут нечего комментировать. Сейчас я тренер Аль-Айна. Переговоры всегда какие-то ведутся. Сейчас я сосредоточен на этой работе. Но я всегда говорил, если будет интерес у сборной Украины, я всегда рад работать в Украине, всегда рад работать для своего народа. Будет такая возможность - буду работать в Украине".

Читай также: Cтали известны соперники сборной Украины U-19 в элит-раунде отбора на ЧЕ-2023

Напомним, что квалификация чемпионата Европы 2024 года начнется в марте 2023 года. Контракт Сергея Реброва с Аль-Айном закончится 30 июня 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Сборная Украины Сергей Ребров

Статьи по теме

Соперник сборной Украины в квалификации на Евро-2024 сменил тренера Соперник сборной Украины в квалификации на Евро-2024 сменил тренера
Украина U-20 разгромила Италию в стартовом матче молодежного ЧМ-2022 Украина U-20 разгромила Италию в стартовом матче молодежного ЧМ-2022
Динамо закупило дроны и системы Starlink для ВСУ Динамо закупило дроны и системы Starlink для ВСУ
Буяльский третий раз подряд признан игроком месяца в Динамо Буяльский третий раз подряд признан игроком месяца в Динамо
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Хирро, Брансон уложил Карузо на паркет
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Хирро, Брансон уложил Карузо на паркет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина и Франция вышли в финал, Хорватия и Марокко сыграют за бронзу
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

НБА20:57
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Хирро, Брансон уложил Карузо на паркет
НБА20:46
Карри травмировал плечо в матче против Индианы
ЧМ-202220:19
Месси объяснил изменение подхода к исполнению пенальти в полуфинале ЧМ-2022 против Хорватии
Украина19:53
Ребров: С удовольствием поработаю в Украине, если будет такая возможность
Другие страны19:28
Неймар планирует приостановить выступления за сборную Бразилии
Формула 118:55
Гран-при Саудовской Аравии будет открывать сезон-2024 из-за Рамадана
Евро-202418:52
Соперник сборной Украины в квалификации на Евро-2024 сменил тренера
ЧМ-202218:37
Португалия и Фернанду Сантуш заканчивают сотрудничество - СМИ
Киберспорт18:25
BLAST Premier. World Final 2022: OG играют с Vitality
Киберспорт17:53
NaVi выбили финалиста последнего Major с BLAST Premier World Final
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK