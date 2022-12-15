Ребров: С удовольствием поработаю в Украине, если будет такая возможность

Контракт Александра Петракова с УАФ подойдет к своему завершению в конце 2022 года и пока что остается неизвестным, продолжит ли тренер работу со сборной Украины или же будет найден другой человек для этой должности.

Достаточно долгое время главным кандидатом на пост тренера "желто-синих" называют нынешнего тренера Аль-Айна Сергея Реброва. В интервью для своей жены Анны он прокомментировал возможность возглавить не только сборную, но и Динамо.

"Все возможно. Мой контракт заканчивается в июне, потом я готов. Как я сказал, я готов работать в Украине и с удовольствием буду это делать", - сказал Сергей Станиславович.

"(Насчет сборной Украины) тут нечего комментировать. Сейчас я тренер Аль-Айна. Переговоры всегда какие-то ведутся. Сейчас я сосредоточен на этой работе. Но я всегда говорил, если будет интерес у сборной Украины, я всегда рад работать в Украине, всегда рад работать для своего народа. Будет такая возможность - буду работать в Украине".

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Напомним, что квалификация чемпионата Европы 2024 года начнется в марте 2023 года. Контракт Сергея Реброва с Аль-Айном закончится 30 июня 2023 года.