Шахтер анонсировал скорую продажу Мудрика

Челси в ближайшее время должен окончательно оформить приобретение вингера Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика.

Донецкий клуб в своем англоязычном Twitter опубликовал пост, очевидно, с анонсом скорой продажи 22-летнего футболиста.

Читай также: Звонок Поттера убедил Мудрика перейти в Челси вместо Арсенала

"Горняки" сообщили, что "скоро Мудрик будет свободен", использовав хэштег #FreeMudryk, который был популярен среди поклонников Арсенала, который также претендовал на игрока.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Челси в свою очередь планирует сегодня на Стэмфорд Бридж представить Мудрика в качестве новичка команды.

Также итальянец уточнил, что некоторые бонусы, на которые может рассчитывать Шахтер со 100-миллионной суммы трансфера, будут предусмотрены за победу Челси в английской Премьер-лиге или Лиге чемпионов в течение срока действия контракта украинца с лондонцами.

Chelsea plan confirmed: they want to unveil Mykhaylo Mudryk as new signing today at Stamford Bridge. 🔵👋🏻 #CFC



Understand that some of the add-ons in €100m package deal are related to Chelsea to win Premier League or the Champions League during 7 years of contract. pic.twitter.com/voHnuz7GPD