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Шахтер анонсировал скорую продажу Мудрика

Челси уже готовится представить украинского вингера.
Сегодня, 13:59
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк

Челси в ближайшее время должен окончательно оформить приобретение вингера Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика.

Донецкий клуб в своем англоязычном Twitter опубликовал пост, очевидно, с анонсом скорой продажи 22-летнего футболиста.

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"Горняки" сообщили, что "скоро Мудрик будет свободен", использовав хэштег #FreeMudryk, который был популярен среди поклонников Арсенала, который также претендовал на игрока.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Челси в свою очередь планирует сегодня на Стэмфорд Бридж представить Мудрика в качестве новичка команды.

Также итальянец уточнил, что некоторые бонусы, на которые может рассчитывать Шахтер со 100-миллионной суммы трансфера, будут предусмотрены за победу Челси в английской Премьер-лиге или Лиге чемпионов в течение срока действия контракта украинца с лондонцами.

Ранее сообщалось, что Мудрик подпишет с Челси договор на семь лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси шахтер трансферы Михаил Мудрик

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