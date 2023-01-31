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Хавбек Динамо: С каждой игрой мы будем прогрессировать и добывать положительные результаты

Антон Царенко высказался о проблемах киевлян на зимних сборах.
Вчера, 21:28
Антон Царенко
Антон Царенко

В рамках зимнего сбора в Турции Динамо на данный момент провело 3 матча, где добыло одну ничью и дважды проиграло.

Хавбек киевлян Антон Царенко поделился мыслями о неутешительных результатах команды перед рестартом сезона.

По словам украинского полузащитника, "бело-синие" будут прибавлять с каждой игрой и добывать хорошие результаты.

"Это первые наши матчи на сборе, мы только приспосабливаемся друг к другу и налаживаем связки. Эти поединки немного нервные, мы потерпели два поражения и однажды сыграли вничью, но, уверен, еще все впереди, думаю, с каждой игрой мы будем добавлять и получать положительные результаты.

Конечно, Динамо ставит перед собой цель только побеждать в каждом матче, мы всегда максимально настраиваемся на каждого соперника и стараемся показать свою лучшую игру от первой до последней минуты. Да, мы действительно уступали 0:2, но по ходу встречи исправились и сравняли счет, но для Динамо - это не максимум.

Как всегда, наверное, будут двухразовые тренировки, ведь на сборах погрузка – это главное, чтобы хорошо подготовиться к возобновлению сезона и исправили ситуацию в турнирной таблице", — сказал Царенко.

Напомним, ранее Динамо Киев провело спарринг с Аустрией Лустенау.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина спарринг Динамо Киев

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