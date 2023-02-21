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Мирошниченко: В той сборной Тимощук был одним из немногих, кто говорил на украинском

А теперь выбрал деньги и позор.
Сегодня, 16:17
Анатолий Тимощук / Getty Images
Анатолий Тимощук / Getty Images

Бывший пресс-секретарь сборной Украины Игорь Мирошниченко заявил, что поведение Анатолия Тимощука удивило его больше всего остального.

По словам журналиста, Тимощук был одним из немногих, кто в сборной общался на украинском языке. Именно поэтому позиция экс-футболиста стала настоящим сюрпризом.

"Тимощук разочаровал, но еще больше удивил. Тимощука я очень хорошо помню по сборной Украины. К сожалению, так случилось, что в той сборной Украины Тимощук был одним из немногих, кто говорил на украинском языке.

Могу сказать, что кроме него еще говорил на украинском Езерский. В тренерском штабе - Андрей Баль. И больше украиноязычных не было", - вспоминает Мирошниченко.

Также журналист выразил уверенность, что экс-игрок Шахтера вряд ли спит спокойно по ночам, потому что он выбрал деньги и позор. А деньги никогда не принесут ему счастья.

"Он выбрал деньги и позор. Деньги не принесут ему радости, а позор останется с ним навсегда. Он запятнал себя, свою семью и клеймо предателя - это худшее, что может быть. Я думаю, что он точно не спит спокойно. Уверен, что деньги, которые он выбрал, не принесут ему счастья в жизни", - цитирует Мирошниченко Украинский футбол.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Тимощук

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