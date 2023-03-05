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Металлист - Рух: обзор и результат матча чемпионата Украины 05.03.2023

Львовяне в напряженной борьбе переиграли харьковчан.
Сегодня, 15:27
Металлист - Рух / УПЛ
Металлист - Рух / УПЛ

В рамках шестнадцатого тура УПЛ Рух встретился с Металлистом.

В матче двух довольно равных команд зрители увидели достаточно борьбы и немного острых моментов. В одинаковых условиях более мастеровито реализовывали свои шансы львовяне. Гости усилиями Юрия Климчука открыли счет уже в первом тайме.

После перерыва харьковчане сравняли счет. Забил Сергей Панасенко, вышедший на поле перед началом второго тайма. Впрочем, последнее слово все же снова было за Рухом. Финальный счет в концовке матча установил Ярослав Карабин

Данная победа стала очень важной для команды со Львова, которая поднялась на десятую строчку, набрав семнадцать пунктов. В свою очередь, коллектив Перицы Огненовича занимает тринадцатую позицию с 16 очками в активе.

Статистика матча чемпионата Украины Металлист - Рух

Металлист - Рух 1:2 

Голы: Панасенко, 49 - Климчук, 18, Карабин, 79

Владение мячем: 52% - 48%
Удары: 4 - 10
Удары в створ: 2 - 6
Атаки: 98 - 109

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рух львов Металлист Харьков

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