Металлист - Рух: обзор и результат матча чемпионата Украины 05.03.2023

В рамках шестнадцатого тура УПЛ Рух встретился с Металлистом.

В матче двух довольно равных команд зрители увидели достаточно борьбы и немного острых моментов. В одинаковых условиях более мастеровито реализовывали свои шансы львовяне. Гости усилиями Юрия Климчука открыли счет уже в первом тайме.

После перерыва харьковчане сравняли счет. Забил Сергей Панасенко, вышедший на поле перед началом второго тайма. Впрочем, последнее слово все же снова было за Рухом. Финальный счет в концовке матча установил Ярослав Карабин

Данная победа стала очень важной для команды со Львова, которая поднялась на десятую строчку, набрав семнадцать пунктов. В свою очередь, коллектив Перицы Огненовича занимает тринадцатую позицию с 16 очками в активе.

Статистика матча чемпионата Украины Металлист - Рух

Металлист - Рух 1:2

Голы: Панасенко, 49 - Климчук, 18, Карабин, 79

Владение мячем: 52% - 48%

Удары: 4 - 10

Удары в створ: 2 - 6

Атаки: 98 - 109