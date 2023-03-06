iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Супряга попал в ДТП накануне матча с Ингульцом

Игрок, в отличие от своего авто, не пострадал.
Сегодня, 20:25
Владислав Супряга / fcdynamo.kiev.ua
Владислав Супряга / fcdynamo.kiev.ua

Нападающий Динамо Владислав Супряга стал учасником ДТП накануне матча против Ингульца.

Напомним, что форвард пропустил первую половину сезона из-за травмы, неплохо себя проявил на сборах и неожиданно даже не попал в заявку на матч против Ингульца.

Столичный клуб ничего не смог противопоставить команде из Петрово, хотя после матча во всем обвинили арбитра Катерину Монзульча против Ингульца.

Как сообщил журналист Михаил Спиваковский, накануне матча против Ингульца Супряга попал в аварию предположительно на столичном шоссе.

К счастью, сам Владислав не пострадал, хотя ремонт автомобился теперь влетит игроку в копеечку.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Владислав Супряга

Статьи по теме

УПЛ: расписание и результаты матчей УПЛ: расписание и результаты матчей
Ванат: Я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры Ванат: Я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры
Динамо - Ингулец 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Динамо - Ингулец 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ременяка, который принес Львову третью победу в сезоне
Шикарный гол Ременяка, который принес Львову третью победу в сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место завершился этап Кубка Мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс22:11
Авторитетные инсайдеры сообщили, когда состоится реванш Томми Фьюри с Джейком Полом
Бокс21:55
"Ответ воина": Усик отрегировал на расстрел безоружного военнопленного
Киберспорт21:45
NaVi сохранили пятую позицию: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год
Европа21:14
Асенсио зол на Анчелотти и готов выслушать предложение Барселоны
Европа20:50
"Героям слава!": Малиновский отреагировал на расстрел россиянами безоружного украинского воина
Украина20:25
Супряга попал в ДТП накануне матча с Ингульцом
Евро-202419:52
"Верю в Коноплянку": Ротань объяснил свой выбор игроков, вызванных в сборную Украины
Формула 119:47
Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при
Европа19:23
Неймар выбыл до конца сезона
Украина19:12
УПЛ назвала лучших игрока и тренера 16-го тура
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK