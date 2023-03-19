Черноморец в матче с Ингульцом забил один из самых быстрых пенальти в чемпионатах Украины

Гай Хадида уже вошел в историю УПЛ.

В рамках 18 тура чемпионата Украины Черноморец переиграл Ингулец со счетом 2:1.

"Моряки" открыли счет уже в самом дебюте встречи. На 26 секунде Зиги Бадибанга заработал пенальти, а Гай Хадида его реализовал.

Настолько быстрое взятие ворот вошло в топ-15 самых ранних 11-метровых в истории чемпионатов Украины.

Благодаря победе Черноморец поднялся на одиннадцатое место, но зона переходных матчей все еще находится досстаточно близко.