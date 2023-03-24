Сборная поздравила одного из лидеров с рождением сына

Тот случай, когда утро началось не с кофе, а с праздничного торта.

Сборная Украины продолжает подготовку к первому матчу квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Англии.

В четверг, 23 марта, команда Руслана Ротаня обыграла Брентфорд Б со счетом 2:0, а уже на следующее утро один игрок получал поздравления.

Как сообщает официальный сайт УАФ, у Виктора Цыганкова родился первенец, так что первым делом все представители национальной команды поздравляли новоиспеченного отца.

Вингер Жироны получил праздничный торт, который затем был разделен между всеми присутствовавшими.

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Напомним, что сборная Украины проведет матч против сборной Англии в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на Уэмбли. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.