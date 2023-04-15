Гагарин - о Вернидубе: Пока кто-то терял состояние, он терял боевых побратимов

Вице-президент Кривбаса Артем Гагарин в Facebook написал пост в поддержку Юрия Вернидуба после конфликта с Денисом Шурманом.

По словам функционера, специалист имеет право "приплетать войну", ведь пережил все это лично.

"Это пост поддержки главного тренера, профессионала, патриота и человека с большой буквы - Юрия Вернидуба.

Некоторые умники сейчас говорят: "Чего он снова приплетает войну?". Так вот отвечу этим "героям" невидимого фронта. Имеет на это полное право. Он понимает, о чем говорит и смотрит на все, что сейчас происходит, сквозь события, которые лично пережил. Для него, как и для многих украинцев 24 февраля 2022 года этот мир изменился, но, к сожалению, не для всех...

Когда некоторые вывозили семьи за границу, он возвращался к своей семье в Украину, имея действующий контракт с иностранным клубом и кучу других предложений.

Когда кое-кто на западе снимал дом ближе к границе, он надевал форму и шел защищать наши границы на юго-восточном направлении.

Когда некоторые ради фоточек таскали из фуры гуманитарку на показ, он таскал ящики со снарядами на линии огня под Кривым Рогом.

Когда некоторые ездили из "Ужгорода в Киев" в вагонах СВ поедая черную икру, он ел сухпайки и переезжал с одного места на другое, чтобы не накрыло артой.

Когда кто-то терял собственное состояние и политическое влияние, он терял друзей и боевых побратимов.

Когда кто-то продолжал из-за границы управлять процессами в Zoom, он начал тренировать команду в Кривом Роге, в 50 километрах от линии фронта.

Когда некоторые прикрываясь лозунгами продолжал разъединять сообщество, он, находясь на передке, объединил вокруг себя много людей и вместе они помогали ВСУ и кстати он продолжает это делать и сейчас.

Все вышеупомянутое - это собирательный образ некоторых людей. Далеко не всех, но многих из тех, кто "отсиделся в засаде", а теперь продолжает жить по старым правилам и понятиям, делать вид, что ничего не происходит.

Да, иногда Юрий Николаевич очень эмоциональный, но после всего через что он прошел, я его понимаю. У него, как и у многих, кто вернулся с войны завышенное чувство справедливости. Таких людей может "завести" малейшая мелочь. Так получилось и в этот раз... хотя проблема была не только в этой игре.

Это - систематика. Для "Кривбасса" она появилась недавно, а вот для украинского футбола эта раковая опухоль существует уже не одно десятилетие. Когда ее вырезать, как не сейчас?

Именно сейчас - уникальный момент сделать это впервые и сломать систему. К сожалению не все это понимают. Некоторые до сих пор летают в облаках и находятся на пятом небе от счастья", - написал Гагарин.

Стоит сказать, что это не первый скандал с участием Вернидуба в текущем сезоне, ведь еще в начале сезона он был удален в игре против Колоса.