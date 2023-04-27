Конопля: Узнал, что я еще и Юхим, а не только Ефим, когда получил паспорт
Сейчас игрок отлично владеет украинским языком.
Защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля дал большое интервью для Youtube-канала Брутальный футбол.
В самом начале ведущие сделали комплимент украинскому языку Коноплли, а после отметили, что в Инстаграме футболист подписан, как Ефим.
Тогда ведущие поинтересовались, когда он впервые узнал, что его имя на украинском языке будет Юфим.
Игрок в долгу не остался и ответил шуткой, заявив, что впервые узнал об этом, когда получил паспорт.
Напомним, что ранее игрок попал в неприятную ситуацию, когда сыграл матч за Шахтером, но при этом не поехал в расположение сборной Украины.