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Конопля: Узнал, что я еще и Юхим, а не только Ефим, когда получил паспорт

Сейчас игрок отлично владеет украинским языком.
Сегодня, 13:58
Ефим Конопля / Getty Images
Ефим Конопля / Getty Images

Защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля дал большое интервью для Youtube-канала Брутальный футбол.

В самом начале ведущие сделали комплимент украинскому языку Коноплли, а после отметили, что в Инстаграме футболист подписан, как Ефим. 

Тогда ведущие поинтересовались, когда он впервые узнал, что его имя на украинском языке будет Юфим.

Игрок в долгу не остался и ответил шуткой, заявив, что впервые узнал об этом, когда получил паспорт.

Напомним, что ранее игрок попал в неприятную ситуацию, когда сыграл матч за Шахтером, но при этом не поехал в расположение сборной Украины.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ефим Конопля

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