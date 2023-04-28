Наставник Колоса - о поражении Шахтеру: Делали все, что могли, но класс соперника выше

В рамках 23 тура чемпионата Украины Колос уступил Шахтеру со счетом 1:3.

Главный тренер клуба из Ковалевки Ярослав Вишняк прокомментировал перепитии прошедшего поединка.

По словам Вишняка, его подопечные отдали все свои силы на поле, но "горняки" сильнее.

"Ну, еще же есть соперник, поэтому говорить только о том, что нам чего-то не хватило, мало. Ребята делали все, что могли. Но есть соперник, который прибавил, немножко перестроился. Шахтер с начала второго тайма начал создавать давление на наши ворота, больше прессинговать.

Где-то мы не справились с этим давлением и запускали их слишком близко к собственной штрафной площадке, не могли встретить выше. Это вылилось в то, что мы получили пенальти в собственные ворота и второй пропущенный мяч, когда Траоре нас продавил и хладнокровно распорядился своим моментом. Делали все, что могли, но класс соперника был выше, - заявил специалист.

Напомним, Колос занимает шестую строчку, набрав 30 пунктов в двадцати трех матчах.