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Шахтер поздравил Срну с днем рождения

"Горняки" отметили заслуги хорвата перед клубом.
Сегодня, 15:59
Дарио Срна / fcshakhtar.com
Дарио Срна / fcshakhtar.com

Сегодня, 1 мая, легенда Шахтера и нынешний спортивный директор клуба Дарио Срна празднует свое 41-летие.

Пресс-служба "горняков" поздравила функционера с праздником, отметив его заслуги и пожелав дальнейших успехов.

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"Дарио Срна является легендой Шахтера и одним из символов новейшей истории клуба. В течение 15 лет он выступал за "горняков" как игрок, стал легендарным капитаном и установил рекорд всех времен - 536 матчей в футболке дончан. Вместе с командой Дарийо выигрывал Кубок УЕФА, 9 раз становился чемпионом Украины, а всего завоевал 25 трофеев.

По завершении карьеры игрока Срна входил в тренерский штаб команды, занимал должность директора клуба по футболу, а в марте 2023 года стал спортивным директором Шахтера. Поздравляем Дарио Срну и желаем мира и добра, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, ярких эмоций от игры любимой команды, новых больших побед и достижений вместе с Шахтером, - говорится в заявлении на официальном сайте донецкого клуба.

Напомним, что Дарио играл за Шахтер с 2003 по 2018 год, а с 2019 работает в структуре клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дарио Срна

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