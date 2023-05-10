Шахтер сменит зарубежную арену для еврокубковых выступлений

В будущем сезоне донецкому Шахтеру придется отыскать для себя новую домашнюю арену.

Напомним, что в этом сезоне "горняки" принимали еврокубковые матчи в Варшаве на стадионе Войска Польского. Однако хозяйка арены столичная Легия возвращается в еврокубке, а значит не сможет делить стадион с Шахтером.

Основным вариантом для переезда стала Polsat Plus Arena в Гданьске, на котором играет местная Лехия. Клуб вылетел из элитного дивизиона, а потому проблем, как в Варшаве, быть не должно.

Однако стоит отметить, что Шахтер и раньше присматривался к 44-тысячной арене, но тогда не удалось уладить финансовые вопросы.

Напомним, что за пять туров до конца "горняки" идут на вершине чемпионата и уже точно гарантировали себе участие в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее руководство Шахтера заявило о том, что рассматривает возможность приобретения VAR для УПЛ.