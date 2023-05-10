iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер сменит зарубежную арену для еврокубковых выступлений

"Горняки" могут продолжит европейскую кампанию в Гданьске.
Сегодня, 11:25
Polsat Plus Arena / Getty Images
Polsat Plus Arena / Getty Images

В будущем сезоне донецкому Шахтеру придется отыскать для себя новую домашнюю арену.

Напомним, что в этом сезоне "горняки" принимали еврокубковые матчи в Варшаве на стадионе Войска Польского. Однако хозяйка арены столичная Легия возвращается в еврокубке, а значит не сможет делить стадион с Шахтером.

Основным вариантом для переезда стала Polsat Plus Arena в Гданьске, на котором играет местная Лехия. Клуб вылетел из элитного дивизиона, а потому проблем, как в Варшаве, быть не должно.

Однако стоит отметить, что Шахтер и раньше присматривался к 44-тысячной арене, но тогда не удалось уладить финансовые вопросы.

Напомним, что за пять туров до конца "горняки" идут на вершине чемпионата и уже точно гарантировали себе участие в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее руководство Шахтера заявило о том, что рассматривает возможность приобретения VAR для УПЛ.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

Шахтер рассматривает возможность приобретения VAR для УПЛ Шахтер рассматривает возможность приобретения VAR для УПЛ
Хавбек Шахтера: Только благодаря ежедневному подвигу ВСУ могут проходить спортивные соревнования Хавбек Шахтера: Только благодаря ежедневному подвигу ВСУ могут проходить спортивные соревнования
Шахтер выкупит у Андерлехта защитника сборной Украины Шахтер выкупит у Андерлехта защитника сборной Украины
Срна: Нужно признать, что гол Миная был "чистым" Срна: Нужно признать, что гол Миная был "чистым"
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:55
Blast Paris Major 2023: Complexity - Liquid, матч FaZe - FORZE
Киберспорт14:50
Blast Paris Major 2023: Monte обыграли монголов, FaZe должны выбить россиян
Другие14:49
С ЧМ по дзюдо выгнали зрителей с георгиевскими лентами
Киберспорт14:46
Monte обыграли Mongolz и сыграют за выход в Легенды на BLAST Paris Major 2023
Украина14:12
Селезнев объявил дату своего прощального матча
Лига Чемпионов14:11
Отец Холанда объяснил, почему его вывели с трибуны в матче Реал - Манчестер Сити
Лига Чемпионов13:45
Укротить змею: Карикатурист оригинально олицетворил дерби Милана и Интера
Другие страны13:26
Ушел из жизни легендарный мексиканский вратарь
НБА13:03
Плей-офф НБА: идет второй раунд
Лига Чемпионов12:43
Анчелотти рассказал, кого поддерживает в миланском дерби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK