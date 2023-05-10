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Форвард Шахтера тренируется по индивидуальной программе

Лассина Траоре может не сыграть в следующем матче против Ингульца.
Сегодня, 18:51
Лассина Траоре / shakhtar.com
Лассина Траоре / shakhtar.com

В рамках 26 тура чемпионата Украины Шахтер встретится с Ингульцом.

В преддверии матча пресс-служба "горняков" поделилась новостями о кадровой ситуации.

Помимо Дмитрия Ризныка и Ивана Петряка, которые и до этого были недоступными, по индивидуальной программе тренируется Лассина Траоре.

Буркиниец получил травму в игре с Александрией и предстоящую встречу в рамках УПЛ рискует пропустить.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание матчей УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Лассина Траоре

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