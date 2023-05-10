Форвард Шахтера тренируется по индивидуальной программе
Лассина Траоре может не сыграть в следующем матче против Ингульца.
В рамках 26 тура чемпионата Украины Шахтер встретится с Ингульцом.
В преддверии матча пресс-служба "горняков" поделилась новостями о кадровой ситуации.
Помимо Дмитрия Ризныка и Ивана Петряка, которые и до этого были недоступными, по индивидуальной программе тренируется Лассина Траоре.
Буркиниец получил травму в игре с Александрией и предстоящую встречу в рамках УПЛ рискует пропустить.
Напомним, на нашем сайте доступно расписание матчей УПЛ.