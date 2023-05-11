Шахтер подарил Виталию Кличко именную футболку

Представители руководства Шахтера Сергей Палкин и Дарио Срна встретились с мэром Киева Виталием Кличко.

На встрече Срна и Палкин вручили столичному чиновнику именную футболку донецкого клуба с 32 номером на спине.

Хорват в своем Instagram поделился эмоциями от встречи с Кличко.

"Сегодня мне было очень приятно встретиться с Виталием Кличко - удивительным спортсменом и невероятным чемпионом. Как мэр Киева, он проделал большую работу, защищая город и помогая Украине бороться с российской армией. Желаю всего наилучшего Виталию Кличко", - написал функционер.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер сменит арену для еврокубковых выступлений.