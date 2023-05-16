Названы лучшие игрок и тренер 26-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига огласила имена лучших игрока и тренера по итогам сыгранных матчей 26-го тура чемпионата.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим футболистом был признан полузащитник Черноморца Александр Демченко, а лучшим тренером - наставник "моряков" Роман Григорчук.

Источник: УПЛ

В 26-м туре национального первенства Черноморец обыграл на выезде киевское Динамо со счетом 3:2, а Демченко отметился в том поединке дублем, в том числе его второй гол стал победным.

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На данный момент одесская команда с 29 очками занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что Динамо лишилось шансов на чемпионство в нынешнем сезоне.