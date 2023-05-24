Столичный клуб исключили из Второй лиги за неявку на матчи

Похоже, что с футбольной карты Украины в этом году исчезнет не только ПФК Львов.

Как сообщает пресс-служба ПФЛ, за неявку на матчи 11 и 12 тура Второй лиги из соревнований был исключен киевский Рубикон. Также киевляне были исключены из состава организации ПФЛ.

В связи с тем, что Рубикон сыграл в более чем половине матчей текущего розыгрыша второй Лиги в тех матчах, на которые он не явился и тех, которые должны были состояться в будущем им присуждены технические поражения, а их соперникам победы соответственно.

Стоит отметить, что коллектив являлся явным аутсайдером турнира, набрав лишь 4 очка с разницей мячей - 6:36.