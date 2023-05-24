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Футбол

Столичный клуб исключили из Второй лиги за неявку на матчи

ПФЛ достаточно жестко обошлась с Рубиконом.
Сегодня, 16:24
Рубикон
Рубикон

Похоже, что с футбольной карты Украины в этом году исчезнет не только ПФК Львов.

Как сообщает пресс-служба ПФЛ,  за неявку на матчи 11 и 12 тура Второй лиги из соревнований был исключен киевский Рубикон. Также киевляне были исключены из состава организации ПФЛ. 

В связи с тем, что Рубикон сыграл в более чем половине матчей текущего розыгрыша второй Лиги в тех матчах, на которые он не явился и тех, которые должны были состояться в будущем им присуждены технические поражения, а их соперникам победы соответственно.

Стоит отметить, что коллектив являлся явным аутсайдером турнира, набрав лишь 4 очка с разницей мячей - 6:36.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПФЛ Рубикон

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