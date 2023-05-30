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Украина впервые в истории будет представлена двумя командами в женской Лиге чемпионов

В сезоне-2023/2024 в турнире примут участие Ворскла и Кривбасс.
Вчера, 22:45
Ворскла - чемпион Украины / ФК Ворскла
Ворскла - чемпион Украины / ФК Ворскла

Украина впервые в истории будет представлена двумя командами в женской Лиге чемпионов сезона-2023/24.

Свой путь в квалификации турнира начнут Ворскла, выигравшая национальное первенство, и Кривбасс, завоевавший серебряные награды.

Как сообщает официальный сайт УАФ, список участников Лиги чемпионов будет составлен на основе женского клубного рейтинга ассоциаций УЕФА на конец сезона-2021/2022, где Украина заняла 15-е место.

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Топ-6 ассоциаций рейтинга - Франция, Германия, Испания, Англия, Швеция и Чехия - выставят по три команды. Следующие десять ассоциаций - Италия, Дания, Нидерланды, Исландия, Казахстан, Норвегия, Шотландия, беларусь, Украина и Австрия - делегируют по две команды. Остальные ассоциации будут представлены одной командой.

Чемпион ЛЧ-2023 и чемпионы трех лучших ассоциаций (Франция, Германия и Испания) сразу попадут в групповой этап.

Чемпионы других ассоциаций попадут в Путь чемпионов в квалификации. Чемпионы ассоциаций, занимающие в рейтинге места с четвертого по шестое (Англия, Швеция и Чехия), начнут турнир со второго раунда, остальные, среди которых будет полтавская Ворскла - с первого (если не будет проводиться предварительный раунд, при котором количество команд, которые стартуют на этом этапе, будет зависеть от количества участников).

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Вице-чемпионы шести сильнейших ассоциаций (Франция, Германия, Испания, Англия, Швеция и Чехия) начнут турнир со второго раунда Пути представителей лиг.

Обладатели третьих мест этих шести ассоциаций, а также обладатели вторых мест следующих десяти ассоциаций (Италия, Дания, Нидерланды, Исландия, Казахстан, Норвегия, Шотландия, Беларусь, Украина и Австрия) вступят в борьбу с первого раунда Пути представителей лиг. Среди них будет и криворожский Кривбасс.

Все российские клубы от участия в женской Лиге чемпионов сезона-2023/2024 отстранены.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс ворскла женская Лига чемпионов

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