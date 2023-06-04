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Пихаленок – лучший ассистент сезона УПЛ

Лидер Днепра-1 стал одним из создателей отличного сезона команды.
Сегодня, 19:44
Александр Пихаленок / scdnipro1.com.ua
Александр Пихаленок / scdnipro1.com.ua

Хавбек Днепра-1 Александр Пихаленок стал лучшим ассистентом УПЛ в минувшем сезоне.

Александр отличился десятью результативными передачами в 30 матчах чемпионата. На втором месте расположился игрок Зари Сергей Булеца с восемью ассистами, третий - Мудрик с семью.

Интересно, что ранее полузащитник также поставил рекорд своего клуба по общему количеству результативных передач.

В последнем туре УПЛ Александр не сумел отличиться, но команда все равно добилась важной победы над Кривбассом и получила место в Лиге чемпионов.

Напомним, что ранее Пихаленком интресовался Панатинаикос.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Александр Пихаленок

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