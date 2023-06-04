Защитник Динамо: Четвертое место - не тот результат, которого мы ждали

Защитник киевского Динамо Александр Караваев поделился мыслями о прошедшем сезоне УПЛ.

По словам Караваева, "бело-синие" ожидали, что проведут более сильную кампанию.

"Хотели закончить последнюю игру на победной ноте, но произошло удаление в нашем составе, и потом уже было очень трудно вдесятером почти полтора тайма. Но были периоды, когда многое удавалось, моменты, когда могли и вдесятером забить, ведь играли немного лучше.

Сопернику как будто и не была нужна победа, ведь для них одного очка было достаточно, чтобы решить свои задачи, поэтому они не шли много вперед, а у нас были ситуации, когда мы выбегали в контратаки. Конечно, всегда хочется побеждать, но сегодня получилось так, что сыграли вничью.

Да, конечно, это не то место, на которое мы ожидали, потому что мы всегда боремся только за первые места. На нынешний результат повлияло много факторов в течение сезона. Сделаем выводы, в следующем сезоне будем все делать по-новому, готовиться к каждому матчу, чтобы побеждать", - заявил украинец.

Напомним, что Динамо начнет следующий сезон еврокубков в Лиге конференций.