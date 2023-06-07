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Ребров рассказал о реакции жены на решение возглавить сборную и переехать в Украину

Новый главный тренер вернулся на Родину.
Сегодня, 12:58
Сергей Ребров с семьей / https://www.instagram.com/rebrov_serhiy/
Сергей Ребров с семьей / https://www.instagram.com/rebrov_serhiy/

В среду, 7 июня, состоялась пресс-конференция, во время которой Сергей Ребров был представлен главным тренером сборной Украины.

Во время своего выступления 49-летний специалист заявил, что он вернулся на территорию Украины вместе со своей семьей.

Он рассказал, как на решение возглавить национальную команду отреагировала его жена Анна.

"Я лично доволен вернуться в Украину, работать на Украину", - заявил Ребров.

"Моя семья тоже возвращается и я очень рад, что моя жена так восприняла мое решения. Как я уже говорил раньше, далее будем работать на Украину".

Источник: скриншот

Напомним, что во время Сергей Ребров огласил имена тех специалистов, которые войдут в его тренерский штаб.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футболу Сборная Украины Сергей Ребров

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