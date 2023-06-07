Ребров рассказал о реакции жены на решение возглавить сборную и переехать в Украину

В среду, 7 июня, состоялась пресс-конференция, во время которой Сергей Ребров был представлен главным тренером сборной Украины.

Во время своего выступления 49-летний специалист заявил, что он вернулся на территорию Украины вместе со своей семьей.

Он рассказал, как на решение возглавить национальную команду отреагировала его жена Анна.

"Я лично доволен вернуться в Украину, работать на Украину", - заявил Ребров.

"Моя семья тоже возвращается и я очень рад, что моя жена так восприняла мое решения. Как я уже говорил раньше, далее будем работать на Украину".

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Напомним, что во время Сергей Ребров огласил имена тех специалистов, которые войдут в его тренерский штаб.