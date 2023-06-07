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Ребров назвал игрока, на которого рассчитывает, но пока не вызвал в сборную Украины

Новый тренер украинской национальной команды выделил футболиста, который в будущем точно будет вызван в сборную.
Сегодня, 14:02
Владимир Бражко / УПЛ
Владимир Бражко / УПЛ

Во время презентации Сергея Реброва в качестве нового главного тренера сборной Украины его спросили, кто может в будущем заменить в команде Тараса Степаненко.

По мнению Сергея Станиславовича, есть два претендента на роль, которую в сборной выполняет капитан Шахтера.

"Смотрите, у нас есть еще Владимир) Бражко, которого вызвали в молодежную сборную. Мне нравится этот игрок. Сейчас он важен для сборной U-21, поэтому я наблюдаю за многими украинскими футболистами.

"Я вижу нескольких футболистов, которые могут составить конкуренцию Тарасу и Сергею Сидорчуку. Даниила (Игнатенко) я знаю очень хорошо, потому что он играл у меня в Ференцвароше, я уверен в этом футболисте".

Ранее Андрей Павелко сообщил, где сборная Украины планирует проводить свои будущие домашние матчи.

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