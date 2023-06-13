Сборная Украины U-21 обыграла Кувейт в рамках подготовки к Евро-2023

В рамках подготовки к молодежному Евро-2023 сборная Украины до 21 года провела контрольный поединок против сверстников из Кувейта.

"Сине-желтые" уверенно победили в товарищеском матче со счетом 2:0. Авторами забитых голов стали Богдан Вьюнник и Данило Сикан.

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Через три дня коллектив Руслана Ротаня ждет еще один спарринг. Соперником будет молодежная сборная Ирландии.

На самом чемпионате Европы оппонентами Украины будут Хорватия, Испания и Румыния.