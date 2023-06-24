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Президент Полесья: Наша цель - получение золотых медалей

У клуба наполеоновские планы.
Сегодня, 19:01
ФК Полесье / polissyafc.com
ФК Полесье / polissyafc.com

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич рассказал о грандиозных планах клуба на ближайшее будущее.

Напомним, что житомирский клуб выиграл Первую лигу и в следующем сезоне будет выступать в УПЛ. Однако президент Полесья смотрит еще дальше.

Буткевич признал, что в будущем сезоне клуб хочет сразиться за топ-5, но в перспективе он верит, что Полесье будет бороться за золотые медали.

"Я поставил очень конкретную цель - только получение золотых медалей. В случае, если бы команда заняла второе место и вышла в УПЛ, я бы считал, что цель на сезон выполнена не до конца. Вижу Полесье только с менталитетом и характером победителя.

Аппетит выигрывать трофеи у меня появился во время первого Winter Cup, когда Полесье подняло кубок зимнего межсезонья, где победило команды выше по рангу. Эти эмоции я хочу испытывать постоянно.

Цель в сезоне - попытаться попасть в топ-5. А также - не проигрывать на домашнем стадионе на глазах у житомирских болельщиков. Мы должны радовать житомирян и особенно тех ребят, которые сейчас на передовой", -сказал Буткевич.

Ранее, успехи клуба также оценил главный тренер клуба Юрий Калитвинцев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Полесье

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