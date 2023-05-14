Главный тренер Полесья оценил успех клуба

Главный тренер дебютанта УПЛ Юрий Калитвинцев поделился эмоциями после победы над ФК Кремень.

Напомним, что житомирский клуб обеспечил себе повышение в украинскую Премьер-лигу на следующий сезон.

Калитвинцев поблагодарил болельщиков и руководство клуба за поддержку, а также укаринских воинов, благодаря которым это все стало возможным. А еще специалист пообещал больше побед в будущем.

"Хочу поблагодарить наших воинов за возможность работать и делать то, что мы умеем. Поблагодарить болельщиков, поблагодарить Геннадия Буткевича, который создал все условия, чтобы в Житомире был такой клуб.

Прошли долгий путь, мы имели цель. Это не победа. Настоящая победа будет в будущем, а это - футбольный праздник прекрасного города Житомир", - сказал Калитвинцев.

Напомним, что вместе с Полесьем в высшую лигу пробилась и киевская Оболонь.