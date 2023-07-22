Шахтер - Утрехт: видео онлайн-трансляция товарищеского матча 22.07.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между украинской и нидерландской командами.

В субботу, 22 июля, донецкий Шахтер проведет четвертый товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки.

Соперником "горняков" станет нидерландский Утрехт.

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Стартовый свисток запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что спарринг будет проходить в формате четырех таймов по 30 минут каждый.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Утрехт

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 15:00

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Шахтера.

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