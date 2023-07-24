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Экс-хавбек сборной Украины подписал контракт с клубом из Казахстана

Евгений Шахов решил продолжить свою карьеру за пределами Украины.
Вчера, 23:48
Евгений Шахов / ФК Заря
Евгений Шахов / ФК Заря

Евгений Шахов стал новым игроком казахстанского Тобола, о чем было объявлено в социальных сетях клуба.

Срок действия соглашения остается неизвестным.

Прошлый сезон Шахов провел в луганской Зари, подписав с ней годичный контракт. В составе "черно-белых" он провел 17 матчей в УПЛ, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.

Этим летом 32-летний хавбек покинул луганчан в статусе свободного агента.

За свою многолетнюю карьеру Шахов успел поиграть за Днепр, Арсенал (Киев), ПАОК (Греция), Лечче (Италия) и АЕК Афины (Греция). На его счету также семь матчей и один гол в футболке сборной Украины.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми трансферами клубов Украинской Премьер-лиги этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: казахстан евгений шахов Заря Луганск Тобол

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