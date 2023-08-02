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Ван Леувен прокомментировал скандальный гол Шахтера

Нидерландец считает, что арбитр контроллировал ситуацию.
Сегодня, 19:26
Патрик ван Леувен / shakhtar.com
Патрик ван Леувен / shakhtar.com

В рамках второго тура чемпионата Украины Верес в домашнем матче сыграл вничью с Шахтером.

"Горняки" открыли счет в матче, забив усилиями Николая Матвиенка скандальный гол. После матча Патрик ван Леувен поделился мыслями об этом спорном взятии ворот.

"Думаю, что четвертый арбитр был на линии и видел и контролировал эту ситуацию. Я не видел еще повторов, чтобы сказать дополнительно. Но считаю, что арбитры видели, что там случилось, и гол вполне закономерен", - заявил специалист.

Также нидерландец подвел итоги поединка против ровненского клуба в целом.

"Недовольны результатом, не очень хороший для нас. Во-первых, очень плохо провели первый тайм. Потом красная карточка. У нас есть много молодых игроков, должны давать им играть. Именно все эти причины привели к такому результату.

Понятно, что Гочолоишвили и Зубков уже имели в пассиве желтые карточки. Был вынужден заменить, чтобы не было еще одной красной. Тем более Александр жаловался на некоторые проблемы, он ждал перерыв и замену.

Прежде всего мы потеряли очки потому, что мы не использовали моменты, которые были. Кроме того, недавно имели игру, есть определенная усталость от прошлого матча. Все эти причины привели", - сказал Ван Леувен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Патрик ван Леувен

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