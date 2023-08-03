"День-два и ситуация будет решена": В Днепре-1 прокомментировали переход Довбика в Жирону

Коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман подтвердил, что нападающий Артем Довбик продолжит карьеру в Жироне.

По его словам, официально сделка должна быть оформлена уже в ближайшее время.

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"Если бы был договор между двумя командами, то Довбик, возможно, уже прошел бы медицинское обследование в Жироне и не играл с Панатинаикосом, а тренировался вместе с Цыганковым.

Думаю, что день-два и ситуация будет решена. Та стоимость, которую мы себе составили, будет перечислена на наши счета. Я не буду конкретизировать сумму", - сказал Фридман в комментарии Футбол TIME.

Напомним, ранее стало известно, сколько Жирона заплатит за Артема Довбика.

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