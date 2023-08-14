Шахтер - Александрия 2:1: обзор матча и результат игры 14.08.2023
В понедельник, 14 августа, в рамках третьего тура УПЛ Шахтер встречался с Александрией.
В первой половине встречи номинальные хозяева довольно успешно стартовали. Уже на восьмой минуте Данила Сикан отличился забитым мячом, а уже в середине тайма Лассина Траоре удвоил преимущество своей команды.
Читай также: Турецкий клуб объявил о подписании бывшего игрока Шахтера
Уже во второй половине игры расклад немного изменился. Теперь Александрия владела мячом и создавала моменты, Шахтер был вынужден отойти в оборону.
Позднее гости свой гол забили, однако на исход встречи, увы, это сильно не повлияло. Игроки донецкого клуба удержали нужный для себя результат, добыв победу со счетом 2:1.
Статистика матча Шахтер - Александрия 3-го тура чемпионата Украины
Шахтер - Александрия 2:1
Голы: Сикан, 8, Траоре, 31 - Скорко, 61
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 1 - 2
Атаки: 68 - 87
Шахтер: Ризнык, Топалов, Матвиенко, Чигринский, Гочолеишвили, Назарина, Очеретько, Сикан (Вьюнник, 46), Криськив, Зубков, Траоре (Келси, 46).
Александрия: Шевченко, Копына, Логинов, Бабогло, Смирный – Ващенко, Шулянский (Джевани, 72), Калюжный (Скорко, 46), Плакса (Ковалец, 62), Калитвинцев, Кулаков.
Предупреждения: Вьюнник, 70, Матвиенко, 85 – Копына, 45, Скорко, 66, Калитвинцев, 87
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!