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Шахтер - Александрия 2:1: обзор матча и результат игры 14.08.2023

"Горняки" смогли завоевать три важных очка.
Сегодня, 18:56
Шахтер - Александрия / УПЛ
Шахтер - Александрия / УПЛ

В понедельник, 14 августа, в рамках третьего тура УПЛ Шахтер встречался с Александрией.

В первой половине встречи номинальные хозяева довольно успешно стартовали. Уже на восьмой минуте Данила Сикан отличился забитым мячом, а уже в середине тайма Лассина Траоре удвоил преимущество своей команды.

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Уже во второй половине игры расклад немного изменился. Теперь Александрия владела мячом и создавала моменты, Шахтер был вынужден отойти в оборону.

Позднее гости свой гол забили, однако на исход встречи, увы, это сильно не повлияло. Игроки донецкого клуба удержали нужный для себя результат, добыв победу со счетом 2:1.

Статистика матча Шахтер - Александрия 3-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Александрия 2:1

Голы: Сикан, 8, Траоре, 31 - Скорко, 61

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 1 - 2
Атаки: 68 - 87

Шахтер: Ризнык, Топалов, Матвиенко, Чигринский, Гочолеишвили, Назарина, Очеретько, Сикан (Вьюнник, 46), Криськив, Зубков, Траоре (Келси, 46).

Александрия: Шевченко, Копына, Логинов, Бабогло, Смирный – Ващенко, Шулянский (Джевани, 72), Калюжный (Скорко, 46), Плакса (Ковалец, 62), Калитвинцев, Кулаков.

Предупреждения: Вьюнник, 70, Матвиенко, 85 – Копына, 45, Скорко, 66, Калитвинцев, 87

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер александрия

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