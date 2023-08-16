Бывший хавбек Динамо назвал причины своего провала в стане киевлян

Игрок считает, что ему просто не дали шанс.

Бывший атакующий полузащитник Динамо Клейтон рассказал, почему ему не удалось закрепиться в киевской команде.

"В Динамо мало играющие выступают за вторую команду, матчи которой проходят днем ранее. Я тренировался с основной командой и играл за резервную. Я был близок к тому, чтобы интегрироваться в основную команду.

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Команда несколько лет не была чемпионом, будучи позади Шахтера, а в год моего прихода мы выиграли требл. Поскольку команда выигрывала, состав не менялся. Это был период богатой учебы", - сказал Клейтон в интервью Globo Esporte.

Напомним, бразилец выступал за Динамо с октября 2020-го по сентябрь 2021-го, проведя всего девять минут в одном официальном матче.

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