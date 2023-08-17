Степаненко вернулся в общую группу Шахтера

Тренерский штаб Шахтера в предстоящих матчах сможет рассчитывать на полузащитника Тараса Степаненко, который покинул лазарет команды.

Как сообщает пресс-служба "горняков", 34-летний футболист вернулся после травмы и уже начал тренироваться в общей группе.

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Отметим, что из-за повреждения хавбек пропустил стартовые поединки нового сезона.

В минувшей кампании Степаненко провел в составе Шахтера во всех турнирах 36 матчей, в которых отличился тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шахтер подпишет еще одного грузинского игрока.

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