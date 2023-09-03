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Днепр-1 - ЛНЗ 0:0 видео лучших моментов матча 03.09.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 15:56
Днепр-1 - ЛНЗ / upl.ua
Днепр-1 - ЛНЗ / upl.ua

В воскресенье, 3 сентября, Днепр-1 принимал дома черкасский ЛНЗ.

Несмотря на постоянное давление со стороні вице-чемпиона Украины, ЛНЗ сумел оставить свои ворота сухими. С другой стороны, черкасская команда также не сумела найти ключ к воротам соперника.

Вашему вниманию обзор матча Днепр-1 - ЛНЗ в шестом туре УПЛ:

Днепр-1 - ЛНЗ 0:0

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 6 - 2
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 11 - 3
Фолы: 9 - 12

Днепр-1: Волынец, Горбунов (Каплиенко, 46), Сарапий, Сваток, Танчик, Горин, Когут (Рубчинский, 76), Пихаленок (Леднев, 64), Пирес (Билл, 76), Гуцуляк (Мирошниченко, 64), Филиппов.

ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Лопыренок, Стасюк, Насонов, Бойко, Пасич (Хобленко, 76), Калюжный, Наумец (Шестаков, 46), Прядун, Савин (Норенков, 64).

Предупреждения: Калюжный, 54, Савин, 57, Норенков, 68.

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