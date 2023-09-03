Сбежавший из Украины Кариока, может вернуться в Колос

Кариока все же решил помочь клубу.

Нападающий Колоса Диего Кариока может вернуться в клуб.

Напомним, ранее бразилец покинул Украину, испугавшись обстрелов и слухов о подрыве запорожской АЭС.

Однако, как сообщают близкие к футболисту источники, Диего решил вернуться в расположение Колоса. Его сумел переубедить одноклубник Лукас Ранжел.

К следующему матчу Кариока не сможет вернуться, ковалевцы без него сыграют против Кривбасса. А вот после международной паузы, если форвард не изменит мнение, он сможет вернуться в команду.

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