Заря выложила на сайт комментарий нового тренера, хотя до сих пор не объявила о его назначении
После матча Украинской Премьер-лиги против Миная (1:1) главный тренер Зари Ненад Лалатович объявил, что подает в отставку, так как он не оправдал надежды ні руководства, ни собственные.
"Черно-белых" сразу же начали связывать с экс-тренером Металлиста 1925 Валерием Кривенцовым, который мог возглавить команду еще до старта сезона.
Проведя товарищеский матч с Колосом (1:3), на официальном сайте луганского клуба появился комментарий Кривенцова об этой игре.
В самой новости его подписали как "тренер Зари", хотя о его назначении на должность не было объявлено. При этом до сих пор не было сообщения об увольнении Лалатовича.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием луганской Зари на групповом этапе Лиги конференций, где она сыграет с Гентом, Маккаби Тель-Авив и Брейдабликом.
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