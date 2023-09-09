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Заря выложила на сайт комментарий нового тренера, хотя до сих пор не объявила о его назначении

Луганчане решили не скрывать имя того, кто заменит Ненада Лалатовича на посту главного тренера.
Сегодня, 18:59
Валерий Кривенцов / ФК Заря
Валерий Кривенцов / ФК Заря

После матча Украинской Премьер-лиги против Миная (1:1) главный тренер Зари Ненад Лалатович объявил, что подает в отставку, так как он не оправдал надежды ні руководства, ни собственные.

"Черно-белых" сразу же начали связывать с экс-тренером Металлиста 1925 Валерием Кривенцовым, который мог возглавить команду еще до старта сезона.

Проведя товарищеский матч с Колосом (1:3), на официальном сайте луганского клуба появился комментарий Кривенцова об этой игре.

В самой новости его подписали как "тренер Зари", хотя о его назначении на должность не было объявлено. При этом до сих пор не было сообщения об увольнении Лалатовича.

Источник: скриншот

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием луганской Зари на групповом этапе Лиги конференций, где она сыграет с Гентом, Маккаби Тель-Авив и Брейдабликом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск

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