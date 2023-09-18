Рух получил трансферный бан от ФИФА из-за разорвавшего контракт легионера

Львовский Рух попал в крайне неприятную ситуацию из-за Лассаны Файе, которого подписали в январе 2022 года.

9 января 2022 года львовский клуб подписал контракт с нидерландским защитником, который даже отправился на сборы в Турцию вместе с командой.

Однако после полномашстабного вторжения покинул распорожение команды и более не возвращался, разорвав контракт в одностороннем порядке. Эта история так могла и закончиться, но Файе подал иск на Рух в ФИФА.

Защитник потребовал выплатить ему 316 тысяч евро та 5% годовых, а также выдвинул ряд других условий. ФИФА стала на сторону игрока и потребовала от львовского клуба выплаты 24 тысяч евро. До тех пор у клуба трансферный бан.

Спортивный директор Руха Владимир Лапицкий заявил, что клуб выплатит требуемые средства, но также подаст встречный иск по поводу одностороннего разрыва контракта без весомых причин. Львовяне надеются, что теперь ассоциация станет на их сторону.

Напомним, что ранее Рух уступил ЛНЗ в самой концовке матча.

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