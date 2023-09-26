Молодежная сборная Украины определилась с составом на ближайшие матчи отбора к Евро-2025

Украинская команда проведет поединки квалификации с Люксембургом и Англией.

Украина сыграет с Люксембургом и Англией / УАФ

Молодежная сборная Украины в октябре проведет два матча квалификации Евро-2025, сыграв против Люксембурга (12 октября) и Англии (16 октября).

На предстоящие поединки главный тренер "сине-желтых" Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24-х футболистов.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Яков Кинарейкин (Днепр-1 Днепр), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка).

Защитники: Константин Вивчаренко (Динамо Киев), Антон Боль, Арсений Батагов (оба - Заря Луганск), Марьян Фарина (Металлист 1925 Харьков), Данил Скорко (Александрия), Артем Смоляков (Полесье Житомир), Виталий Роман, Роман Дидык (оба - Рух Львов), Владимир Салюк (Черноморец Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба - Динамо Киев), Валентин Рубчинский (Днепр-1 Днепр), Александр Яцик (Заря Луганск), Илья Квасница (Рух Львов), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия), Максим Брагар (Черноморец Одесса), Олег Очеретько (Шахтер Донецк).

Нападающие: Егор Гуничев (Минай), Игорь Краснопир (Оболонь Киев), Богдан Вьюнник (Шахтер Донецк).

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Выездной матч с Люксембургом состоится 12 октября в Эш-сюр-Альзетти на арене имени Эмиля Майриша и начнется в 20:30 по киевскому времени.

Номинально домашний поединок с Англией "сине-желтые" проведут 16 октября в словацком Кошице на стадионе Кошицка футболова арена. Начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, что молодежная сборная Украины стартовала в квалификации Евро-2025 с победы со счетом 1:0 над Северной Ирландией.

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