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Сборная Украины U21 уступила в товарищеском матче ровесникам из Германии

"Желто-синие" упорно готовятся к матчам квалификации на Евро.
Сегодня, 21:21
Германия U21 - Украина U21 / Twitter
Германия U21 - Украина U21 / Twitter

В пятницу, 8 сентября, в рамках товарищеской встречи молодежная сборная Германии играла против одногодок из Украины.

К сожалению, наши парни не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности или навязать борьбу немецким игрокам. В итоге, "желто-синие" проиграли со счетом 0:2.

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Напомним, данный поединок сборная Украины проводила в рамках подготовки к отбору на Евро-2025.

Уже 12 сентября молодежная команда сыграет со сверстниками из Северной Ирландии.

Германия U-21 – Украина U-21 2:0

Голы: Беер (53), Лемперле (88).

Германия U-21: Урбиг, Браун, Лека-Шмидт, Мартель, Кнауфф, Роль, Мукоко, Гехтер, Кляйне-Бекель, Груда, Беер.

Украина U-21: Нещерет (Фесюн, 46), Роман (Скорко, 46), Салюк (Боль, 46), Батагов (Слюбик, 60), Смоляков (Булеза, 46), Сигеев (Рубчинский, 46), Бражко (Павлюк, 66), Лосенко (Ярмолюк, 46), Теслюк (Квасница, 46), Вьюнник (Краснопир, 46), Волошин (Брагару, 46).

Предупреждения: Мартель (35), Брайтхаупт (70), Рідель (81) – Бражко (62), Боль (68).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-21

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