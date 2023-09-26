ФСК Мариуполь сменил логотип в результате конкурса для болельщиков

Победитель получит денежное вознаграждение, но есть один нюанс.

Минувшим летом футбольный спортивный клуб Мариуполь объявил о старте конкурса для болельщиков.

Суть конкурса заключалась в том, что любой желающий мог предложить свой вариант логотипа клуба. Тот вариант, который получит наибольшее количество голосов, станет новым официальным логотипом ФСК Мариуполь.

Во вторник, 26 сентября, клуб в своих социальных сетях сообщил о завершении конкурса и объявил имя победителя.

Им стал Алексей Нестеров, который за победу получит вознаграждение в размере 10 тысяч гривен в токенах спонсора ФСК Мариуполь, которым является криптовалютная платформа.

Напомним, что ФСК Мариуполь - не единственный украинский клуб, который собирается сменить логотип. Недавно новичок Украинской Премьер-лиги в лице Полесья также объявил об аналогичной конкурсе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!