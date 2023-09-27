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Иващенко: Президент пообещал пиво за победу над Динамо

Оболонь впервые пробилась в четвертьфинал Кубка Украины.
Сегодня, 20:36
Валерий Иващенко / dynamo.kiev.ua
Валерий Иващенко / dynamo.kiev.ua

Главный тренер Оболони Валерий Иващенко поделился эмоциями после победы над Динамо.

Напомним, в столичном дерби в Кубке Украины Оболонь неожиданно обыграла Динамо.

После матча Иващенко признался, что еще перед игрой говорил своим игрокам, что они могут попасть в историю, однако сейчас пора думать о будущих матчах.

"Что тут комментировать - не каждый день обыгрываешь Динамо. Это элита украинского футбола. Сказал игрокам нашей команды перед матчем, что сегодня они могут попасть в историю. Ведь Оболонь еще никогда не выходила в четвертьфинал Кубка Украины.

В конце концов, ребята они вписали свои имена в историю, с чем я их только что поздравил. И они заслужили эти положительные эмоции. Но уже с завтрашнего дня надо переключаться на подготовку к матчам чемпионата. Поздравляю всех, кто за сегодня болел!", - сказал специалист на пресс-конференции.

Также Валерий Владимирович рассказал, что парней зашел поздравить и президент клуба, которым всем пообещал пива после победы. А болельщики уже просят команду обыграть донецкий Шахтер.

Ранее, напомним, своими мыслями после матча поделился и Мирча Луческу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оболонь

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