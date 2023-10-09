Вернидуб оценил свои шансы на возвращение в Шериф

Специалист назвал фактор, который может повлиять на его переход в молдавский клуб.

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб высказался о возможности своего возвращения в Шериф.

Специалист признался, что у него хорошие отношения с руководством молдавского клуба, однако возвращаться туда пока не планирует.

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"У меня хорошие отношения с руководством Шерифа. Но пока не то время, когда нужно об этом говорить. Давайте дождемся нашей главной победы – над врагом, террористами, которые нас беспокоят каждый день.

Я слежу за Шерифом и желаю им побед", - приводит слова Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, тренер работал в молдавской команды до начала полномасштабной войны с россией. Затем специалист вернулся в Украину, отслужил в ВСУ и теперь работает в Кривбассе.

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