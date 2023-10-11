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ФСК Мариуполь - Заря: онлайн-трансляция матча кубка Украины 12.10.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национального кубка.
Вчера, 23:39
ФСК Мариуполь - Заря / https://www.instagram.com/fscmariupol/
ФСК Мариуполь - Заря / https://www.instagram.com/fscmariupol/

В четверг, 12 октября, в рамках 1/8 финала кубка Украины состоится последний матч стадии между ФСК Мариуполь и луганской Зарей.

В то время, как "черно-белые" лишь начинают свой путь по турниру, коллектив из Первой лиги прошел предыдущие три этапа.

Сначала на этапе II был обыгран ВАСТ (5:2), затем Мариуполь по пенальти прошел Кудривку (2:2, 7:6 по пен.), а в этапе IV был обыгран представитель УПЛ Колос, также по пенальти (2:2, 5:4 по пен.).

Матч между Мариуполем и Зарей пройдет в Борисполе на стадионе Колос. Стартовый свисток встречи запланирован на 13:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ФСК Мариуполь - Заря

Трансляция поединка кубка Украины между ФСК Мариуполь и Зарей будет доступна в этой новости 12 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00.

Напомним, что в конце сентября ФСК Мариуполь объявил о смене логотипа - новую эмблему команды создал один из болельщиков, за что тот получил вознаграждение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины Заря Луганск ФСК Мариуполь

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