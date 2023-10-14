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Дочь владельца Полесья получила солидную должность в клубе

Дарья Буткевич - новый президент женской команды.
Сегодня, 10:06
Дарья Буткевич / polissyafc.com
Дарья Буткевич / polissyafc.com

Дарья Буткевич назначена новым президентом женской команды житомирского Полесья.

Владелец житомирского клуба Геннадий Буткевич решил назначить собственную дочь президентом женской команды клуба.

Как сообщается в пресс-релизе, ее основными задачами станут поиск футболисток для клуба и популяризация женского футбола в Украине.

Отметим, что ранее Дарья никогда не занималась футболом, однако была членом Ассоциации конного спорта Украины.

"Стать президентом женской команды "Полесье" - это не о должности, это о миссии - развивать украинский женский футбол. Я хочу это сделать для Житомира, для Украины, для наших защитников и защитниц. Ведь это - еще один шаг к развитию нашей страны по европейскому образцу.", - прокомментировала свое назначение Дарья.

Ранее также львовский Рух вошел в топ-10 топ-10 самых молодых команд мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье

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