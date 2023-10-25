Шахтер объявил о назначении ассистента Пушича
Хорватский тренер будет помогать боснийцу.
Марио Станич назначен ассистентом главного тренера Шахтера Марино Пушича.
Хорватский специалист вошел в тренерский штаб "горняков".
После завершения карьеры футболиста работал скаутом в бельгийском Брюгге (2011–2020) и советником по спортивным вопросам президента хорватского Хайдука.
Ранее Срна потроллил Бондаренко на презентации нового главного тренера Шахтера.
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Источник: ФК Шахтер Донецк