Шахтер объявил о назначении ассистента Пушича

Марио Станич назначен ассистентом главного тренера Шахтера Марино Пушича.

Хорватский специалист вошел в тренерский штаб "горняков".

После завершения карьеры футболиста работал скаутом в бельгийском Брюгге (2011–2020) и советником по спортивным вопросам президента хорватского Хайдука.

Ранее Срна потроллил Бондаренко на презентации нового главного тренера Шахтера.

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